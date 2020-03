Zelfstandigenregeling: gift van 1000 euro per maand, lening van 10.000 euro

Zelfstandige ondernemers kunnen met de eerder aangekondigde noodregeling hun inkomen de komende drie maanden aanvullen tot 1050 euro. Voor echtparen of mensen die samenwonen, kinderen hebben en beiden ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van 1500 euro.

De regeling is voor zelfstandigen, onder wie zzp'ers, die door de coronacrisis onder het sociaal minimum komen. Als je op een andere manier genoeg geld verdient, kom je niet in aanmerking.

Ook moet je om in aanmerking te komen minstens 24 uur per week als zelfstandige werken. Verder moet je je hebben ingeschreven als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel voordat de noodregeling werd aangekondigd (op 17 maart om 18.45 uur).

Spaargeld

Het geld hoeft achteraf niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft.

"Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden", zegt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen."

De regeling, die geldt voor maart, april en mei, wordt uitgevoerd door gemeenten, die een aanvraag binnen vier weken moeten afronden. Bij een aantal gemeenten is het al mogelijk om een aanvraag te doen, het idee is dat het na het weekend bijna overal mogelijk is. Een aanvraag moet voor 31 mei binnen zijn.

Lening en steun

Naast deze inkomenssteun zijn er meer regelingen voor ondernemers. Getroffen zelfstandigen kunnen een lening krijgen voor bedrijfskapitaal van maximaal 10.517 euro. De lening heeft een looptijd van drie jaar en een rente van 2 procent.

Los daarvan kunnen bedrijven die verplicht de deuren hebben moeten sluiten 4000 euro steun krijgen om vaste lasten te dekken. Het gaat bijvoorbeeld om horecabedrijven, kappers en de reisbranche.

Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag melden op Rvo.nl, maar staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken vindt dat bedrijven die het nog even kunnen uitzingen, niet direct een aanvraag moeten doen. "Meld je niet massaal nu, want dat weet je zeker dat de systemen vastlopen."

Binnen een werkweek

Ook zzp'ers kunnen in aanmerking komen voor de 4000 euro, maar niet als hun bedrijf is gevestigd op de plek waar ze ook wonen, laat Keijzer weten. Tot 26 juni kan een aanvraag voor deze steun worden gedaan. "Na goedkeuring, proberen we het geld binnen een werkweek over te maken."

De kosten van de regelingen zijn hoog. Minister Hoekstra van Financiën schat in dat hij de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra nodig heeft. De regelingen kosten 10 tot 20 miljard euro. Daarnaast is er geld nodig omdat bedrijven uitstel krijgen voor het betalen van belasting.