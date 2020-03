Meeste noodloketten ondernemers en zzp'ers gaan na het weekend open

Na het weekend gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen officieel open. Morgen zal het kabinet meer details over de regelingen bekendmaken, zeggen bronnen tegen de NOS. Alleen de regeling die de loonkosten van ondernemers overneemt gaat pas 6 april van start.

Veel ondernemers die gedupeerd zijn door de coronamaatregelen wachten met smart op financiële steun van de overheid. Omdat de vaste lasten zoals de huur, energierekening en de personeelskosten gewoon doorlopen.

De vragen bij de Kamer van Koophandel stromen binnen. "Er zijn hier inmiddels 15.000 telefoontjes binnengekomen van bezorgde ondernemers", zegt Willeke Schaik van de Kamer van Koophandel. "Mensen zijn echt bang en onzeker omdat ze geen buffer hebben." Een van die ondernemers is Rolf Elsten. Hij benadrukt dat de tijd dringt. "Ik heb een goed lopend lunchcafé, maar de buffers raken op." Als de overheid niet snel doorkomt met de maatregelen dan kan een faillissement snel om de hoek komen kijken, vertelt hij. " Ik heb vandaag mijn lonen de deur uit gedaan. Volgende week mijn huur. Het gaat snel en het is belangrijk dat wij geholpen worden, want als ik omval, valt mijn personeel ook om."

Uitkering voor zzp'er

Kleine zelfstandige ondernemers kunnen de komende drie maanden terecht bij de gemeente. Voor zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zzp'ers niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. Enkele gemeenten waren al begonnen met het uitkeren van de financiële bijstand op basis van een voorschot, maar volgende week zijn de loketten in alle gemeenten open.

4000 euro voor vaste lasten

Het noodloket waar de zwaarst getroffen bedrijven 4000 euro steun kunnen krijgen wordt geopend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regering is bedoeld om vaste lasten te dekken voor bedrijven die verplicht de deuren moeten sluiten. Dat geldt voor onder meer de horeca, de reisbranche, kapperszaken en de culturele sector. Dit loket is vanaf vrijdag online te vinden.

Lonenkosten grotendeels overgenomen

De overheid kan maximaal 90 procent van de loonkosten overnemen als bedrijven in de problemen zijn gekomen door de gevolgen van het coronavirus. Ondernemers kunnen dat naar verwachting vanaf 6 april aanvragen via het UWV. De regeling geldt ook voor werknemers met een nulurencontract en voor oproepkrachten. Voorwaarde is wel dat de omzet van het bedrijf met minstens 20 procent is gedaald en de regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Hoeveel de ondernemer precies krijgt uitgekeerd is afhankelijk van de loonsom en het omzetverlies. Stel een ondernemer heeft een omzetverlies van 50 procent. Dan betaalt de overheid over dat deel 90 procent van de lonen. Dat is in dit geval 45 procent ( 90 procent van 50 procent). Omdat de nood hoog is gaat het UWV alle aanvragers 80 procent van de loonsom uitkeren als voorschot. Ondernemers moeten dan later terugbetalen als ze te veel hebben gekregen.

Totale kosten overheid

De kosten voor de overheid zijn enorm. Minister Hoekstra van Financiën schat in dat hij de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra nodig heeft. Het steunpakket kost 10 tot 20 miljard euro. Daarnaast is er geld nodig omdat bedrijven uitstel krijgen voor het betalen van belasting. Hoekstra zei gisteren al dat de begroting dit 1 à 2 keer kan dragen. De grootste zorg is de inkomstenkant van de begroting, omdat er steeds minder belastinginkomsten binnenkomen.