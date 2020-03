Er moeten meer coronatests komen, maar Nederland wordt geen Zuid-Korea

Nederland krijgt een 'speciaal gezant' die moet zorgen dat er zo snel mogelijk meer testcapaciteit voor corona beschikbaar komt. Minister De Jonge zei in de Tweede Kamer dat het kabinet niet toevallig heeft gekozen voor Feike Sijbesma, voormalig topman van biochemie-concern DSM. Voor een man dus die goed thuis is in de wereldwijde markt van de grondstoffen die nodig zijn voor de tests.

Betekent deze benoeming dat Nederland terugkomt op zijn huidige spaarzame testbeleid, dat afwijkt van het succesvolle Zuid-Koreaanse of Singaporese beleid? Gaan wij nu ook 'testen, testen, testen', zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert?

Nee, dat niet. Sijbesma moet in de eerste plaats de huidige tekorten aan coronatesten te lijf gaan. Op dit moment geldt er een maximum van 2000 testen per dag. Dat betekent dat er zelfs aan veel zorgpersoneel 'nee' verkocht moet worden. De Jonge wil dat de testen niet alleen in de zorg ruimer beschikbaar komen, maar ook in de andere vitale beroepen in deze crisistijd.

Plannen voor een Zuid-Koreaanse of Singaporese aanpak zijn er op dit moment niet. Dat betekent dat de huisartsen patiënten met symptomen voorlopig nog zonder test thuis moeten laten uitzieken. Zolang tenminste de klachten niet zo ernstig worden, dat zij naar het ziekenhuis moeten. Maar ook daar wordt niet iedereen meer getest met een PCR-test. Sommige patiënten krijgen een CT-scan, maar die levert niet afdoende bewijs op. Er is voor mensen die per se willen weten of zij corona hebben nog niet één zelfhulptest waarvan de betrouwbaarheid al bewezen is.

Kun je de pandemie wel effectief bestrijden als je niet weet wie ziek is en wie niet? De WHO noemde het zelfs "vuur bestrijden met een blinddoek om".

Het RIVM nuanceert die stelling. Het Nederlandse beleid is dat iedereen die koorts krijgt, thuis moet blijven. En sinds maandag alle andere gezinsleden ook. Dat komt volgens het RIVM op hetzelfde neer als het isoleren van alle positief geteste mensen, zoals een land als Zuid-Korea doet.