Verdachte neerslaan agent bij trouwstoet voorlopig op vrije voeten

De 26-jarige man die ervan wordt verdacht vorig jaar zomer een Rotterdamse agent te hebben neergeslagen bij een trouwstoet, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft besloten dat hij in een project voor begeleid wonen wordt geplaatst.

Shahid B. wordt verdacht van zware mishandeling van de agent. Hij zou vandaag voor de rechter verschijnen maar de zitting ging niet door vanwege het coronavirus. Vanmiddag is alleen een knoop doorgehakt over zijn voorarrest. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Zijn vrijlating is tegen de zin van het Openbaar Ministerie, schrijft Rijnmond. "Het gevaar voor herhaling is groot. Meneer heeft zich in het verleden steeds niet aan de afspraken gehouden. Ook eerdere straffen en behandeling hebben hem niet van nieuwe misdrijven weerhouden."

Neergeslagen

B. is een broer van de vrouw die op 30 augustus vorig jaar in het huwelijk trad. De stoet met bruiloftsgasten veroorzaakte veel overlast. De politie zette de rij auto's daarom aan de kant. Een van de agenten werd toen van achteren neergeslagen. Hij liep een whiplash en een hersenschudding op. Pas weken later werd B. opgepakt.