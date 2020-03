Lokale en regionale kranten zoeken steun om coronacrisis te overleven

Door een dramatische daling van advertentie-inkomsten verkeren uitgevers van lokale en regionale kranten in acute geldnood. Ze kunnen freelance-medewerkers niet meer betalen en vrezen voor hun voortbestaan.

Zowel de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) als de branchevereniging NNP voor lokale en regionale huis-aan-huisbladen dringt aan op steun. Die zou moeten komen van gemeenten en provincies. Ook bij minister Slob, die gaat over de media, is aangeklopt. Hij zegt dat de kwestie zijn aandacht heeft.

De dalende advertentie-inkomsten raken de regionale en lokale kranten extra hard. Want zij moeten het vooral hebben van advertenties, omdat ze niet of nauwelijks inkomsten hebben uit abonnementsgelden.

Elk dubbeltje omdraaien

Krantenuitgevers vragen begrip van freelancers die nu niet of veel minder worden ingezet. "We moeten elk dubbeltje omdraaien. En er is ook minder om te doen, geen sportwedstrijden meer om te verslaan of evenementen om naartoe te gaan", schrijft een uitgever in een mail aan zijn medewerkers.

NVJ-voorzitter Thomas Bruning zegt dat de kranten zeer gevoelig zijn voor schommelingen in de economie. "De overheid biedt steun aan ondernemers die 20 procent omzetverlies hebben. Maar voor krantenbedrijven kan 10 procent omzetverlies al de nekslag zijn."

Adri de Bruijn van Enter Media, uitgever van lokale nieuwsbladen in de regio Gooi- en Vechtstreek en Diemen: "De vaste kosten, zoals die van de drukkerij, gaan gewoon door. Maar de inkomsten vliegen met tientallen procenten achteruit. Dat kunnen we niet langer dan een paar weken uithouden."

Behalve met het wegvallen van inkomsten, kampen krantenbedrijven ook met achterstallige betalingen. "De cafébaas die net z'n zaak heeft moeten sluiten, gaat niet in z'n administratie kijken welke rekeningen hij nog moet betalen", zegt De Bruijn.