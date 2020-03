Reclamemarkt stort in: 'Geen goed moment voor hamsterreclames'

Tv-zenders zitten met de handen in het haar nu meerdere bedrijven reclamecampagnes hebben geannuleerd. De schade loopt in de miljoenen en door problemen met corona komen opnames voor nieuwe programma's in gevaar.

Talpa, eigenaar van onder meer tv-zender SBS6, staat op het punt personeel te ontslaan. Volgens eigenaar John de Mol zijn er "draconische maatregelen" nodig en heeft dat zeker gevolgen voor de 1600 mensen die bij het bedrijf werken.

STER, de organisatie die voor de publieke zenders reclamezendtijd verkoopt, spreekt van een daling van tientallen procenten. Het ene na het andere bedrijf trekt reclamecampagnes terug. "Denk bijvoorbeeld aan restaurants, de reisbranche, hotels, maar ook andere bedrijven vinden het niet gepast om nu te adverteren", zegt STER-directeur Frank Volmer. Per week zet zijn organisatie normaal gesproken zo'n 4 miljoen euro om, maar dat is nu een stuk minder.

Ook RTL noemt de impact voelbaar. Bedrijven kopen minder reclamezendtijd of stellen campagnes uit, maar van ontslagen is volgens RTL op dit moment geen sprake.

Even geen 'hamsterreclame'

Een van de bedrijven die minder reclame uitzenden, is Albert Heijn. Er lag een campagne klaar voor een actie rond de Hamsterweken. Die is teruggetrokken. "We vinden de campagne op het moment niet gepast", zegt een woordvoerder. "Zeker omdat we nu tegen klanten zeggen dat het niet nodig is om een voorraad in te slaan. We hebben wel aanbiedingen, maar die communiceren we minder op radio en televisie."

Ook andere grote bedrijven trekken campagnes terug. "Voor deze en volgende maand zijn er veel tv- en radio-campagnes geannuleerd waardoor er minder reclame te zien is", zegt Michel van der Voort van Screenforce. Die organisatie houdt de markt voor tv-reclames in de gaten. "Daarnaast gaan er ook allerlei evenementen niet door waar in het verleden veel adverteerders op aanhaakten, zoals het Songfestival, de Formule 1 en het EK voetbal."