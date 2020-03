Amerikaanse daklozen hebben het zwaar: 'Mensen doen alsof wij het virus zijn'

Thuisblijven en anderhalve meter afstand houden. Zo luidt ook in Amerika het advies om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar dat is lastig voor de 550.000 Amerikanen die dakloos zijn.

In de staat Californië is het aantal daklozen veruit het grootst, met zo'n 150.000 mensen die op straat leven. Ook in de hoofdstad, Washington DC, is dakloosheid een groot probleem.

Daar is het aantal daklozen twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde: zo'n 20.000 mensen in de hoofdstad leven op straat. Dat betekent dat één op de honderd inwoners dakloos is.

De voornaamste oorzaken zijn de hoge kosten van levensonderhoud in de stad, de lage lonen en het tekort aan betaalbare woningen. Het maakt het moeilijk voor mensen met lage inkomens om een dak boven hun hoofd te houden. Een aanzienlijk aantal daklozen kampt ook met psychische problemen en verslavingen.

Einde van de wereld

Zo eindigen duizenden mensen op straat. Vaak leidt dit tot onhygiënische leefomstandigheden en ernstige gezondheidsklachten. Daklozen lopen een groter risico om ziek te worden. Nu het coronavirus rondwaart, zijn daklozen kwetsbaarder dan ooit.

Ze kunnen zich niet terugtrekken in een woning om zich te beschermen tegen besmetting of als ze ziek zijn. Dakloze Keith is zich hier maar al te bewust van. "Zelfs als ik het coronavirus krijg kan ik niet binnenblijven, want ik heb geen binnen!"