Herstellende coronapatiënten: geschrokken dat het me zó kapot kon maken

De familie was onderdeel van een groep van zo'n vijftig Nederlanders op wintersport in Zuid-Tirol, Noord-Italië. Rond die tijd werden de eerste besmettingen daar bekend. Zwanikkens zwager en schoonzus gingen eerder naar huis en kregen van een arts het advies om in quarantaine te gaan.

"Daar deden we eerst er nog een beetje lacherig over", zegt hij. Maar eenmaal thuis werden steeds meer familieleden en vrienden uit de groep ziek. Uiteindelijk kreeg ook hij lichte koorts. "Als dit het is, dan valt het nog mee, dacht ik vals."

Maar daarna werd hij snel zieker. Op het hoogtepunt was zijn temperatuur 39,8 graden. De ondernemer uit Huizen kreeg ook een longontsteking. Een test wees uit dat hij ook besmet was met het coronavirus.

"Ik werd echt megaziek en kon niet meer slapen van de hoofdpijn. Mijn spieren vielen weg, ik had geen trek meer en kon niet meer naar het toilet of onder de douche. Ik ben ervan geschrokken dat het me helemaal kapot kon maken."