Wekdienst 25/3: coronabriefing Tweede Kamer en uitspraak in zaak Baudet-VPRO

Ga je vandaag toch de deur uit? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag krijgen Tweede Kamerleden een update over de stand van zaken in de strijd tegen het coronavirus, van onder meer het RIVM. Vanaf 10.00 uur is de briefing live te volgen op NPO 1, NPO Radio 1, NPO Nieuws, via onze site/app en via Facebook en YouTube.

Pleegde televisieprogramma Buitenhof karaktermoord op FvD-leider Thierry Baudet? Volgens Baudet legde het programma hem woorden in de mond over de EU en immigranten, omroep VPRO noemt dat een "aanval op de onafhankelijke en kritische journalistiek". Om 14.00 uur doet de rechter uitspraak.

In Den Bosch is er een rechtszaak tegen een man die in de rij voor een coffeeshop hoestte, beweerde dat hij corona had en een agent in het gezicht spuugde. De politierechter doet direct uitspraak.

Wat heb je gemist?

De scholen in Nederland blijven waarschijnlijk ook na 6 april nog dicht. Minister Slob van Onderwijs wil voor zijn besluit over een eventuele heropening de resultaten van een RIVM-onderzoek afwachten. Dat onderzoek is gericht op de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus en wordt gehouden onder honderd gezinnen met coronapatiënten.

Maar de studie is pas gisteren van start gegaan en duurt nog zeker zes weken. Slob zei in het televisieprogramma Op1 dat hij vandaag van het RIVM hoopt te horen wanneer het onderzoek precies klaar is. Daarna kan hij scholen en ouders meer duidelijkheid geven, zei hij.

Ander nieuws uit de nacht:

President Brazilië: terug naar normale leven, media zaaien angst: de Braziliaanse president Bolsonaro had in een tv-toespraak geen goed woord over voor de verregaande maatregelen die in meerdere deelstaten zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het virus is in Brazilië bij 2200 mensen vastgesteld.

Banken, winkels en bedrijven Suriname dicht uit protest tegen nieuwe wet: in Suriname klinkt kritiek op een nieuwe wet die het verbiedt om nog cash transacties te doen in vreemde valuta, zoals euro's of Amerikaanse dollar's. Het argument van de regering is dat daardoor de waarde van de eigen valuta zal stijgen. Maar banken zijn boos dat de maatregel niet met hen is overlegd en denken dat de gevolgen desastreus zijn.

En dan nog even dit:

In De Wereld Draait Door werd presentator Matthijs van Nieuwkerk gisteren verrast met een gouden Vriend van het Boek-speldje, voor zijn inzet om boeken onder de aandacht te brengen. Van Nieuwkerk is de eerste die zich officieel Vriend van het Boek mag noemen.