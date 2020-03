Banken, winkels en bedrijven Suriname dicht uit protest tegen nieuwe wet

Banken in Suriname zijn dichtgegaan uit protest tegen een nieuwe wet die het verbiedt om nog cash transacties te doen in vreemde valuta zoals Amerikaanse dollars of euro's. Ook wordt de wisselkoers voor buitenlandse valuta vastgesteld door de Centrale Bank en niet meer zoals nu, door de afzonderlijke wisselkantoren, de zogenoemde cambio's.

Deze Wet op Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren werd dit weekend na een marathonbijeenkomst in het parlement getekend door president Bouterse. Door het verbod op betalingen in vreemde valuta zal de waarde van de eigen munt, de Surinaamse dollar (SRD), weer gaan stijgen, is het argument voor de wet.

Tot nu toe kon in de meeste winkels in Suriname, zoals supermarkten of horecagelegenheden, behalve met de Surinaamse dollar ook in Amerikaanse dollars of euro's betaald worden. Ook worden er vaak zaken gedaan in harde valuta en moeten veel Surinamers hun huur in dollars of euro betalen.

Dat gebeurt omdat de Surinaamse munt steeds minder waard wordt. De bankiersvereniging, waarin verschillende commerciële banken zijn vertegenwoordigd, is boos omdat er niet met hen is overlegd over de wet. De gevolgen kunnen bovendien desastreus zijn voor de samenleving, aldus de banken.