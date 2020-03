Coronanieuws 24 maart: eindexamens geschrapt, hoogste dodental op een dag

Nederlandse supermarktketens en drogisterijen gaan per direct het aantal klanten in de winkel beperken. Winkels mogen vanaf nu maximaal één klant per tien vierkante meter binnen hebben zodat mensen ten minste anderhalve meter afstand kunnen houden. Een winkelwagentje wordt verplicht.

Wat geldt tot 6 april, wat tot 1 juni?

Gelden de nieuwe maatregelen van het kabinet nu tot 6 april of 1 juni? Er was vandaag veel onduidelijkheid, na de persconferentie maandag van het kabinet. De datum van 1 juni geldt vooral voor grote evenementen, blijkt nu uit een nieuwe Q&A van de overheid. Over andere maatregelen (sluiting van scholen en horeca, verbieden sportwedstrijden) wordt tegen 6 april een nieuw besluit genomen.

Of scholen of kinderopvang weer open kunnen, wordt besloten op basis van nieuw onderzoek van het RIVM. Een mogelijk probleem: dat onderzoek is vandaag van start gegaan en het duurt nog zeker zes weken voordat er resultaten zijn. Dat meldt het RIVM aan Nieuwsuur.

Ambtenaren van de handhaving controleren sinds vandaag actief of alle regels wel worden nageleefd: