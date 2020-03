Minder incidenten door corona, wel meer meldingen van overlast in wijken

De politie heeft de afgelopen week minder meldingen gekregen van inbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij. Ook waren er minder ongelukken in het verkeer. Er waren echter wel meer geregistreerde gevallen van overlast in wijken. Dat blijkt uit een eerste analyse van de politie sinds het kabinet maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aankondigde.

Het kabinet riep anderhalve week geleden op om zoveel mogelijk thuis te werken en besloot dat de scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs dicht moesten. Veel mensen blijven daardoor thuis en dat merkt ook de politie. De cijfers geven een beeld van het aantal geregistreerde incidenten, niet van aangiften.

Overlast in wijken

Het aantal incidenten daalde van 15.000 in de week van 9 tot 15 maart tot 12.500 een week later. In die periode liep het aantal woninginbraken terug van 430 naar 260, daalde het aantal meldingen van zakkenrollerij van 220 naar 130 en ging het aantal fietsendiefstallen van 1100 naar 750. Verder registreerde de politie ook minder bedrijfsinbraken en gevallen van straatroof. Het aantal verkeersongevallen daalde van 1600 naar 900.

He aantal meldingen van overlast en onrust in wijken nam daarentegen toe. Vorige week waren er bijna 5500 meldingen, tegen 3900 in de week ervoor. Ook waren er meer meldingen van overlast door drank- en drugsgebruik: dat steeg van minder dan 700 naar ruim 820.

Babbeltrucs

Bij het aantal meldingen van babbeltrucs, huiselijk geweld en online misdrijven is tot nu toe nog geen opvallende stijging of daling te zien. Wel spelen cybercriminelen in op de coronacrisis met bijvoorbeeld phishingmails die te maken hebben met het virus. Ook oplichters maken er misbruik van. Zo worden er via websites mondkapjes aangeboden die nooit worden geleverd.

Volgens de politie kunnen er nog geen conclusies worden getrokken over de invloed van het virus op de veiligheid. "Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers over een langere periode nodig", zegt Max Daniel, nationaal commandant van de politie voor de coronacrisis. "Maar dát de crisis invloed heeft, is evident."