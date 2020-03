Coronanieuws 23 maart: kabinet verstevigt coronamaatregelen

Wat was vandaag in het nieuws over het coronavirus? Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Het kabinet heeft een uitgebreid pakket aan nieuwe en aangescherpte maatregelen bekendgemaakt om het virus te bestrijden. Premier Rutte wil nog niet van een volledige lockdown spreken, maar veel scheelt het niet.

Zo worden alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden, ook die met minder dan honderd mensen. Verder gaat de politie boetes uitdelen als mensen zich in de buitenlucht of in winkels niet aan de regel houden om minstens 1,5 meter afstand te houden.

Ook achter hun eigen voordeur krijgen mensen te maken met de maatregelen. Maximaal drie mensen op bezoek, luidt het voorschrift. En als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven.

Evenementen

Er is volgens minister Grapperhaus nog geen besluit genomen over het onderwijs en de horeca, sectoren waarvoor nu een sluiting geldt tot 6 april. Wel is voor tal van evenementen nu al duidelijk dat de gevolgen groot zijn. Zo zullen vieringen van 75 jaar vrijheid op 4 en 5 mei niet kunnen doorgaan. Ook moeten moslims een streep zetten door gezamenlijke vieringen van het Suikerfeest, eind mei.

Het lijkt ook onmogelijk dat de nationale voetbalcompetities op reguliere wijze kunnen worden afgerond, maar de KNVB wil daarover nog geen uitspraken doen. Morgen wordt daarover overlegd.

Minder nieuwe doden, meer ziekenhuisopnames

Wat betreft het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland meldde het RIVM vandaag een daling ten opzichte van gisteren. Er kwamen 34 doden bij, terwijl dat er een dag eerder 43 waren. Ook het aantal besmettingen steeg minder hard dan gisteren. Er zijn inmiddels 4749 coronapatiënten geregistreerd, van wie er 213 zijn overleden.

De afgelopen 24 uur belandden 242 coronapatiënten in het ziekenhuis, wat een dagrecord is. In totaal zijn nu 1230 mensen opgenomen of opgenomen geweest.

Het RIVM kwam vandaag ook met een nadere toelichting op de cijfers. Daaruit bleek dat zeker de helft van de overledenen een onderliggende aandoening had. Het vaakst ging het om hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk.

Voor de verspreiding van patiënten en beddencapaciteit is het Erasmus MC in Rotterdam een landelijk coördinatiecentrum begonnen. Vanuit daar bekijken zorgverleners iedere ochtend hoeveel IC-bedden er waar beschikbaar zijn voor coronapatiënten.

Contactverbod voor Britten

Ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn strengere maatregelen aangekondigd. Per direct mogen Britten alleen de deur uit als het echt niet anders kan, zei premier Johnson in een tv-toespraak.

Een reden om wél het huis te verlaten, is bijvoorbeeld het kopen van eerste levensbehoeften. Verder mogen Britten nog maar met maximaal één ander tegelijk de straat op, uitgezonderd gezinsleden.

Fransen mogen vanaf morgen nog maar één keer per dag naar buiten zonder dringende reden. Ook worden markten in heel Frankrijk verboden.

Topman Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie zei vanavond in een persconferentie dat de pandemie aan het versnellen is. Wereldwijd zijn ruim 300.000 mensen besmet. Bij 100.000 van hen gebeurde dat in de afgelopen vier dagen.