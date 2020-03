RIVM: minder nieuwe coronadoden, meeste ziekenhuisopnames tot nu toe

De afgelopen 24 uur zijn 34 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het RIVM. Dat zijn negen doden minder dan er gisteren werden gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 213 mensen aan het virus overleden.

In 24 uur tijd zijn 545 mensen positief getest op corona, wat het totaal op 4749 brengt. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt.

Niet eerder belandden er zo veel coronapatiënten in het ziekenhuis. De afgelopen dag kwamen er 242 ziekenhuisopnamen bij. Het recordaantal was tot nu toe 193 mensen binnen een dag.

In totaal zijn nu 1230 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het RIVM weet niet hoeveel van hen alweer thuis zijn.

Grootste stijging

Gisteren maakte het RIVM bekend dat er in de voorafgaande 24 uur 43 mensen waren overleden aan het coronavirus. Dat was de grootste stijging tot nu toe in Nederland. Vrijdag en zaterdag werden per dag 30 doden gemeld.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna volgen Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Cruciale week

Deze week is volgens het RIVM cruciaal, omdat duidelijk moet worden wat het effect is van de maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.