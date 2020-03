Italiaanse dokter: 'Dood door coronavirus is de naarste die ik ooit heb gezien'

De zware maatregelen die de overheid heeft getroffen duren officieel tot 3 april, maar zullen mogelijk verlengd worden. Zorgpersoneel maakt zich op voor een nog veel langer gevecht. "Wij zijn nog zeker 3 maanden bezig om de huidige patiënten te verzorgen," zegt Ismaili. De cijfers geven aan dat het ook even duurt voor iedereen hersteld is. Van de krap 64.000 besmettingen sinds pakweg 21 februari, zijn er een ruime maand later pas 7.432 beter verklaard.

De dokter zal met zijn collega's voor ieder van die zieken vechten. "Als wij medici zeuren dat we moe zijn en opgeven, betekent dat het einde voor iedereen." Maar het is de psychologische dreun achteraf waar de dokter zich nog het meest zorgen over maakt. "Ik denk dat we die klap pas kunnen verwerken als het helemaal voorbij is."

Ondertussen zijn in Nederland de maatregelen weer aangescherpt. "Een soort lockdown", noemde premier Rutte het. Maar dokter Ismaili begrijpt er niks van dat onze regering niet verder gaat. "Er zijn nog niet zoveel besmettingen in Nederland. Maar als de Nederlandse regering niet snel alles dichtgooit, krijg je hetzelfde als in Lombardije. Er is geen andere weg."