Zzp'ers vragen versoepelde bijstand aan, tempo uitbetaling varieert per gemeente

Deze week eerste betalingen

Het verschilt per gemeente of ze ook al deze week beginnen met het overmaken van het geld aan zzp'ers. De gemeente Dordrecht verwacht morgen of overmorgen de eerste overmakingen te doen. Utrecht (700 aanvragen) begint daar woensdag mee. Gemeente Zevenaar heeft 160 aanmeldingen gekregen, en verwacht vrijdag uit te gaan keren.

De gemeenten die deze week al beginnen met uitbetalen schieten dat voor. Dat geld krijgen ze later, conform de nieuwe regeling, terug van het rijk. "Deze week wordt duidelijk hoe we de ondersteuning van zelfstandige ondernemers landelijk gaan organiseren", zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. "Wij zijn daar intensief over in gesprek met gemeenten. Alles is erop gericht dat gemeenten zo snel mogelijk aan de slag kunnen".

8500 aanvragen

Niet alle gemeenten beginnen gelijk met uitbetalen. Gemeente Amsterdam heeft inmiddels ruim 8500 aanvragen binnengekregen. Het uitbetalen van de uitkeringen zal binnen een aantal weken na de aanvraag zijn. "We onderzoeken momenteel of wij het geld kunnen voorschieten, dan zou het al eerder kunnen", zegt een woordvoerder.

Ook de gemeente Amersfoort wacht nog even met het beoordelen van aanvragen. Inmiddels zijn er zo'n 1500 meldingen binnen, vertelt een woordvoerder. De gemeente beslist binnen vier weken over een aanvraag. Als mensen in acute financiële nood zitten, kunnen ze een aanvraag doen voor een voorschot. Daarover beslist de gemeente op individueel niveau.

Nog niet overal zijn de loketten geopend, zoals in Eindhoven. Later deze week weten ze wanneer dat gebeurt. Een inschatting wanneer de eerste uitkeringen worden overgemaakt, is volgens een woordvoerder nog lastig te geven. "Dat hangt sterk af van de uiteindelijke landelijke regeling."