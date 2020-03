Door coronacrisis getroffen zelfstandige krijgt makkelijker bijstand

Het kabinet komt zzp'ers tegemoet die door de coronacrisis hun inkomen kwijt zijn. Ze komen eerder in aanmerking voor een bijstandsuitkering omdat de regels daarvoor versoepeld worden, melden bronnen in Den Haag.

Nederland heeft ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Bij veel van hen vallen de inkomsten helemaal weg. Ze kunnen aanspraak maken op een bijstandsuitkering, maar daar gelden nu strenge regels voor.

Zo wordt het inkomen van een eventuele partner meegerekend en wie een eigen huis of vermogen heeft, komt niet in aanmerking voor een uitkering. Volgens de bronnen worden die regels vanwege de coronacrisis versoepeld. Ook krijgen gemeenten de opdracht sneller bijstand uit te keren. Nu kan het wel dertien weken duren voordat een aanvraag wordt goedgekeurd.

Boosheid

Gisteren leidden opmerkingen van minister Wiebes over zzp'ers nog tot boosheid onder zelfstandigen. De minister zei in WNL op Zondag dat zzp'ers bewust het risico hebben genomen dat ze bij een crisis achteruit gaan in inkomen. "Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen. Ze hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen." Maar veel zelfstandigen zeggen dat er vaak helemaal geen sprake is van vrijwilligheid.

De versoepeling van de bijstandsregels is onderdeel van een groot steunpakket voor ondernemers, dat het kabinet morgen presenteert. Volgens bronnen is het een "kanon aan maatregelen" om het bedrijfsleven door de crisis te helpen. Vanmiddag overlegt het kabinet er nog over met de sociale partners.