Waarom afstand houden en binnenblijven ondanks waarschuwingen zo lastig is

Veel mensen bleven afgelopen weekend thuis, en als ze naar buiten gingen hielden ze netjes 1,5 meter afstand van anderen. Toch was het op een aantal plekken ook enorm druk. Er volgde daarom een NL-Alert en waarschuwingen van burgemeesters: 'houd alstublieft afstand, of ga gewoon naar huis', was de boodschap. Zochten mensen elkaar toch op omdat ze verward waren over de maatregelen, of was het simpelweg onwil?

"Wat wij nu moeten doen, komt op geen enkele manier overeen met onze gewoontes. Als het prachtig zonnig weer is, dan krijgt ons brein op geen enkele manier een signaal dat je afstand moet houden", zegt gedragspsycholoog Martin Appelo. "Over het algemeen hebben mensen een persoonlijke ruimte van 60 centimeter als ze mensen niet kennen. Als ze mensen wel kennen komen ze nog dichterbij. 1,5 meter afstand houden en bij een kleine verkoudheid binnenblijven, dat vraagt om een intensieve gedragsverandering. Dat vinden wij heel moeilijk."

Dat bleek met name afgelopen zaterdag. Toen ontstond er ergernis over drukke treinen, overvolle stranden en bossen. Voor bouwmarkten stonden rijen klanten te wachten tot ze naar binnen mochten, in verband met het coronavirus werd een beperkt aantal mensen toegelaten. Milieustraten hadden het afgelopen week extra druk, en ook zaterdag stonden er lange files.

'Blijf thuis'

Zondag kwamen er een aantal waarschuwingen vanuit de overheid. Om 11.30 uur werd het NL-Alert verstuurd met het advies om afstand te houden. Vanuit het RIVM en de regering klinken geen geluiden dat mensen binnen moeten blijven, maar op lokaal en regionaal niveau nemen burgemeesters en veiligheidsregio's die stap wel: blijf thuis, was hun dringende boodschap. Influencers vroegen hun volgers ook om simpelweg thuis te blijven.

De verschillende boodschappen leidden bij sommige mensen tot twijfel: