Gökmen T. krijgt levenslang voor aanslag in Utrechtse tram

Gökmen T. moet levenslang de gevangenis in voor het plegen van de aanslag in een Utrechtse tram, vorig jaar maart. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Vanwege het coronavirus mochten niet meer dan acht nabestaanden en slachtoffers in de zaal zijn. T. was er zelf niet bij.

Op 18 maart vorig jaar schoot de 38-jarige Utrechter vier mensen dood en verwondde hij meerdere mensen. Nog dezelfde dag werd T. opgepakt in zijn woonplaats. Na zijn aanhouding heeft hij de tramaanslag bekend, daarna wilde hij niet meer met de politie praten.

Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand een levenslange gevangenisstraf tegen T. Volgens de officieren van justitie is de impact van de aanslag enorm geweest. "Op getuigen en op inwoners van Utrecht, die te horen kregen dat het niet veilig was hun huis te verlaten. Voor alle Nederlanders werd duidelijk dat om de hoek van je huis een aanslag gepleegd kan worden." Ook zei justitie dat nabestaanden "onbeschrijfelijk veel leed is aangedaan".

"Uit niets blijkt enige vorm van berouw, spijt of inzicht in wat hem ten laste wordt gelegd", zeiden de officieren van justitie bij de behandeling van zijn rechtszaak. Ze wezen erop dat T. trots is op wat hij heeft gedaan. "Het gevaar voor herhaling is torenhoog."

Respectloos en provocerend

De strafzaak tegen T. verliep tumultueus. Zijn gedrag in de rechtszaal was respectloos. Hij stak meerdere malen zijn middelvinger op naar de rechters, maakte kusgebaren naar de officieren van justitie en bespuugde zijn advocaat.

Ook lachte hij provocerend om de verhalen van nabestaanden van de slachtoffers. Op de laatste dag spuugde hij naar de rechters, waarbij hoorbaar was dat hij "oprotten" riep. Hij werd tot twee keer toe uit de zaal verwijderd en weigerde vier dagen lang antwoord te geven op vragen. T. zegt de rechtbank niet te erkennen.

Handjevol mensen

Vanwege het coronavirus mocht maar een beperkt aantal mensen de uitspraak bijwonen. Eerder waren er vier zalen open met ruimte voor 200 belangstellenden. Vandaag mocht maar een handjevol mensen naar binnen. In de zittingszaal zaten een rechter, een officier van justitie en acht nabestaanden en slachtoffers. Hun advocaten zaten in een andere zaal, net als zes journalisten.

Gökmen T. was niet verplicht om zelf bij de uitspraak aanwezig te zijn. Volgens de rechtbank was het vanwege de coronacrisis onverantwoord om hem vanuit de gevangenis in Vught naar Utrecht te brengen. Daar zou een groot aantal mensen van de parketpolitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen voor nodig zijn geweest.