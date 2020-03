Justitie eist levenslang tegen Utrechtse tramschutter Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Gökmen T. Hij wordt ervan verdacht in maart 2019 in een tram in Utrecht een aanslag te hebben gepleegd. Op de derde dag van het proces sprak het OM de strafeis uit.

T., een 38-jarige Utrechter, heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar in een tram in Utrecht het vuur heeft geopend op passagiers en omstanders. Vier mensen kwamen om het leven en er vielen meerdere gewonden.

Het OM ziet de aanslag op het 24 Oktoberplein als een terreurdaad. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor de moord op vier slachtoffers, poging tot moord op drie mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf. Volgens justitie handelde T. met een terroristisch oogmerk.

"Uit niets blijkt enige vorm van berouw, spijt of inzicht in wat hem ten laste wordt gelegd", zeiden de officieren van justitie tijdens de behandeling van zijn rechtszaak. Ze wezen er op dat T. trots is op wat hij heeft gedaan. "Het gevaar voor herhaling is torenhoog."

Het OM acht hem net als deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar, omdat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft en zwakbegaafd is. Toch moet hij de maximale straf krijgen en is een tbs-behandeling niet aan de orde, zei het OM. "Op geen enkel moment is gebleken dat de verdachte open staat voor welke vorm van behandeling dan ook."