Nabestaanden opgelucht over levenslang voor tramschutter

Nabestaanden en slachtoffers reageren opgelucht op de levenslange gevangenisstraf die de rechtbank heeft opgelegd aan de dader van de tramaanslag in Utrecht, Gökmen T. Ze noemen levenslang de enige passende straf voor de dader.

"Levenslang is waar ze op hoopten", zegt advocaat Wendy van Egmond, die een aantal nabestaanden en slachtoffers bijstaat. "De rechtbank heeft ook het gevaar uitgesproken en gezegd: hij moet van de straat af. Dat is wat mijn cliënten wilden en dat is gelukt."

Nooit meer terug in de samenleving

Eline, die zwaargewond raakte bij de aanslag, noemt dit de meest gepaste straf die hij in Nederland kan krijgen. "Hij kan met deze straf namelijk nooit meer in de samenleving terugkeren. Dat hij voor altijd vast zal zitten geeft veiligheid. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat er ooit in de toekomst een commissie zal zijn die een terugkeer in de samenleving adviseert", zegt ze.

Dat de rechtbank heeft vastgesteld dat de aanslag een terroristisch motief had, betekent veel voor Eline. "Het was niet zomaar een schietpartij of incident, maar een bewuste aanslag om zo veel mogelijk pijn en angst te veroorzaken in heel Nederland. Ik ben niet verslagen door deze man en dat zal ook niet gaan gebeuren."

Advocaat Sébas Diekstra staat de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bij. De raadsman laat weten dat zijn cliënt "heel opgelucht" is door de uitspraak. "Een levenslange gevangenisstraf was ook de enige passende straf in deze zaak en bij een verdachte zoals deze. Hopelijk wordt de uitspraak snel onherroepelijk, zodat dit hoofdstuk afgesloten kan worden."

Geen reactie advocaat T.

Advocaat André Seebregts, die Gökmen T. bijstaat, wil voorlopig niet reageren. Hij zegt te gaan overleggen met de Orde van Advocaten hoe nu te handelen. Hij pleitte voor tbs en een kortere celstraf in plaats van levenslang, maar heeft T. nooit kunnen spreken.