Corona-overzicht 19 maart: minister Bruins treedt af en geen Grand Prix in Zandvoort

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? Hier lees je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft zijn functie neergelegd en keert niet meer terug. Gisteravond werd de bewindsman onwel van vermoeidheid en hoewel het vandaag beter met hem ging heeft hij besloten om af te treden. Minister De Jonge neemt het coronadossier over.

Hij had direct al een ingrijpende maatregel: alle verpleeghuizen mogen vanaf morgen geen bezoek meer ontvangen, om zo de bewoners en het verplegend personeel beter te beschermen. Voor bewoners die stervende zijn wordt een uitzondering gemaakt.

Volgende week liggen er naar verwachting 500 tot 1000 mensen met corona op de intensive care, vooral in Noord-Brabant. Op dit moment zijn er 575 IC-plekken in Nederland. In een crisisfase kan dat aantal verhoogd worden tot 1500 bedden.

Grand Prix Zandvoort

Ook vandaag werden weer veel evenementen afgelast. Een greep: het Filmfestival van Cannes, de Invictus Games voor veteranen in Den Haag, het bloemencorso in de Bollenstreek en ook de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort. Dat laatste ongetwijfeld tot groot verdriet van de vele fans van Max Verstappen, maar, in de woorden van GP-directeur Jan Lammers: het zou onethisch zijn om nu te gaan racen.

Italië ging vandaag China voorbij op de ranglijst met de meeste dodelijke slachtoffers. In Italië zijn nu 3405 mensen bezweken aan het virus, terwijl dat er in China volgens de landelijke autoriteiten tot dusver 3249 zijn.

Eerste besmettingen op de Wadden

In Nederland liep het aantal besmettingen op tot 2460. Het aantal doden steeg met 18 naar 76. Voor het eerst zijn ook op de Wadden mensen besmet geraakt. Het zijn een Texelse huisarts en een inwoner van het eiland.

Vandaag werd ook bekend dat cabaretier Youp van 't Hek besmet is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In het buitenland zijn onder anderen prins Albert van Monaco en de Franse brexit-onderhandelaar Michel Barnier positief getest op corona.

En er dreigt een humanitaire ramp in Noord-Korea. Kim Jong-un uitte zijn zorgen in de staatskrant. De Noord-Koreaanse leider zei zich "miserabel en zelfkritisch te voelen dat hij niet de juiste medische diensten aan zijn volk kan bieden".

Turbulente beurs

Opnieuw was het een turbulente dag op de beurzen. In Amsterdam leek de AEX-index voor de zoveelste keer in de laatste weken in een vrije val terecht te komen, maar halverwege de middag sloeg de stemming om en uiteindelijk sloot Amsterdam af met een plus van 4,6 procent.

Nederlandse banken gaan mkb-bedrijven in problemen uitstel geven van aflossingen van leningen en hypotheken. De Europese Centrale Bank is begonnen met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties ter waarde van 750 miljard euro.

Rutte ontmoet vakkenvullers

Premier Rutte bracht vanochtend een onverwacht bezoek aan een supermarkt, waar hij sprak met personeelsleden en met een enkele klant. Het kabinet staat verder 'gewone mensen' toe om bij groothandels inkopen te gaan doen. Daar mogen eigenlijk alleen bedrijven hun voorraden aanvullen, maar door de sluiting van cafés en restaurants is daar veel minder vraag naar.

Streamingsdienst Netflix verlaagt na een oproep van de Europese Commissie dertig dagen de beeldkwaliteit, zodat het dataverkeer niet verstopt raakt. Doordat veel mensen thuiszitten, wordt er veel meer Netflix gekeken.