Deuren sluiten voor alle bezoekers aan verpleeghuizen

Bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Het kabinet heeft de maatregel genomen om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus.

Ook mensen in "kleinschalige woonvormen" moeten hun deuren sluiten voor bezoekers. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor bewoners die stervende zijn.

De maatregel werd bekendgemaakt op een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. Die laatste heeft het coronadossier overgenomen van minister Bruins, die vanmiddag aftrad vanwege oververmoeidheid.

De Jonge sprak van een "ingrijpend besluit", omdat in verpleeghuizen mensen in de laatste fase van hun leven wonen. "Dit raakt iedereen." Hij hoopt dat er creativiteit wordt ingezet om manieren te vinden om wel met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld via beeldbellen.

Op slot

Verschillende verpleeghuizen hebben de deuren de afgelopen dagen al op slot gedaan. Bewoners van verpleeghuizen behoren tot de zogeheten hoogrisicogroepen.

Premier Rutte zei gisteren al tijdens het Kamerdebat over de corona-aanpak dat de kans bestond dat er extra maatregelen genomen zouden worden.

Op dit moment zijn in Nederland alle scholen, cafés en restaurants gesloten, werken zo veel mogelijk mensen thuis, sluiten veel grote winkels hun deuren en rijdt er minder openbaar vervoer. Eerder deze maand werd al besloten om evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten.