Oververmoeide minister Bruins (Medische Zorg) treedt af

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft ontslag genomen. De VVD-minister, onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van corona, stopt vanwege oververmoeidheid. Hij heeft met de dokter gesproken en zijn herstel blijkt langer te duren dan enkele dagen.

Gisteravond zakte Bruins tijdens het debat over de corona-aanpak plotseling in elkaar. Hij kon nog zelf vertrekken, maar maakte het debat niet af. Hij zei later op Twitter dat hij last had van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken.