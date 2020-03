Corona-overzicht 18 maart: Songfestival afgelast en grenzen verder dicht

Bruins stond snel weer op en nam een slok water. Kamervoorzitter Arib schorste vervolgens de vergadering. Bruins twitterde vervolgens zelf dat hij last had van oververmoeidheid en dat hij de rest van de avond rust zou nemen.

475 nieuwe doden in Italië

Uit Italië kwam het bericht dat daar de afgelopen 24 uur 475 mensen om het leven zijn gekomen als gevolg van het coronavirus. Dat is het hoogste dodental op één dag van een land sinds de eerste besmetting vorig jaar in China werd ontdekt. In totaal zijn in Italië 2978 mensen om het leven gekomen.

Voor zover bekend zijn 35.713 Italianen besmet geraakt met het virus. Zeker 4025 mensen zijn inmiddels als volledig hersteld geregistreerd.

Merkel: coronavirus grootste uitdaging sinds WOII

Duitse bondskanselier Merkel noemde de bestrijding van het coronavirus vandaag een "historische taak" waarbij solidariteit en discipline van de bevolking nodig is.

Merkel riep de Duitse bevolking op de crisis serieus te nemen. "Sinds de Duitse hereniging, nee, sinds de Tweede Wereldoorlog is er voor ons land geen uitdaging geweest die zo erg afhangt van onze gemeenschappelijke solidariteit."

Transavia schort vluchten op

Vliegmaatschappij Transavia maakte bekend dat het alle vluchten vanaf maandag tot en met 5 april zijn opschort vanwege het coronavirus. Wel worden er nog vluchten uitgevoerd om gestrande passagiers in het buitenland thuis te brengen.

Er worden reisvouchers aangeboden aan gedupeerde reizigers.

Kerkklokken luidden voor hoop en troost

Tot slot luidden de kerkklokken overal in Nederland tussen 19.00 en 19.15 uur. De Raad van Kerken in Nederland had daartoe opgeroepen "om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden". Ook de komende twee woensdagen zullen de kerkklokken luiden.

Dat klonk zo: