Coronapatiënt Sebastiaan (31) ziekte onvoldoende uit en heeft nu longontsteking

Een griep, maar niet veel meer dan dat. De klachten van coronapatiënt Sebastiaan (31) vielen in eerste instantie best mee. Tot hij een paar dagen geleden een longontsteking kreeg. "Ik heb corona onderschat."

Sebastiaan (volledige naam bij redactie bekend, red.) werkt zelf in een ziekenhuis. Hij is inmiddels aan de beterende hand, hoewel hij nog veel hoest tijdens het praten. De afgelopen dagen voelde het alsof hij bij het ademhalen hete lucht binnenkreeg, vertelt hij. "Iedere ochtend had ik veel slijm. In de loop van de dag veranderde dat naar een droge hoest. Mijn hele borstkas deed zeer."

Sebastiaan vermoedt dat hij onvoldoende uitziekte en daarom een longontsteking kreeg bovenop de andere coronaklachten. De Amsterdammer was net terug van de wintersport in Oostenrijk met vijf vrienden. Zijn vrouw had die week voor hun kinderen (3 en 1 jaar oud) gezorgd. "Ik voelde me lullig. Ik wilde haar helpen, ondanks dat ik me niet goed voelde."

Besmette barman

In het Oostenrijkse skidorp Ischgl liep Sebastiaan het virus op, net als drie anderen uit zijn vriendengroep. De bron van de besmetting is Café Kitzloch, denkt hij. Daar waren de vier vrienden op de laatste vakantie-avond. Na één biertje gingen plotsklaps alle lichten aan. Iedereen moest het pand verlaten. "We vonden het vreemd, maar dachten er niet veel van", zegt Sebastiaan.

De volgende dag vertrokken de vrienden met de auto richting Nederland. Wat ze nooit hebben gezien, is dat er die dag een briefje op de deur van Café Kitzloch hing. "Dat de bar gesloten is vanwege corona. De barman bleek besmet met corona. Dat wisten wij dus niet."