Schiphol gaat grotendeels dicht: 'We maken een kern-Schiphol'

Schiphol blijft open, maar in afgeslankte vorm. Van de zeven pieren gaan er vijf dicht. Die worden vanaf nu als parkeerplaats voor vliegtuigen gebruikt. Twee pieren blijven open.

Ook zijn niet alle vertrekhallen langer nodig. Van de drie zal er één hal volledig worden benut, de andere waar nodig. Bijvoorbeeld voor repatriëring of vrachtvluchten.

"Met de reisbeperkingen en reisadviezen die er zijn, verwachten we nu echt heel veel minder reizigers", zegt Schipholdirecteur Dick Benschop. "Het is nu min 60 procent." Volgende week als veel Nederlanders terug zijn gekomen uit het buitenland zal er nog minder overblijven. Dat betekent volgens Benschop dat Schiphol opnieuw wordt ingericht. "We maken een kern-Schiphol."

Op de luchthaven is veel minder te doen nu passagiers wegblijven en vliegmaatschappijen steeds meer vluchten schrappen. Zo houdt Air-France KLM de komende twee maanden bijna alle vliegtuigen aan de grond. De vliegmaatschappij verwacht zo'n 70 tot 90 procent minder reizigers te vervoeren.

Ook Ryanair houdt vanaf volgende week vrijwel al zijn vliegtuigen aan de grond vanwege de coronacrisis. En Transavia vliegt al minder en verwacht de komende tijd steeds grotere gaten in het schema.

Wel vrachtvluchten

Het verkeer dat er nog is en dat ook nodig is blijft Schiphol faciliteren. "We vervullen een essentiële rol voor de vluchten die er nog zijn. En ook voor de vracht natuurlijk", zegt Benschop. "Je zag vanochtend nog mondkapjes uit China op Schiphol aankomen. Ook worden er medische goederen ingevlogen en er wordt geëxporteerd."

Schiphol verwacht geen ontslagen voor personeel.