Air France-KLM stopt bijna helemaal met vliegen vanwege coronavirus

Air France-KLM houdt de komende twee maanden bijna de hele vloot aan de grond. De maatschappij verwacht zo'n 70 tot 90 procent minder reizigers te vervoeren.

Het bedrijf is een van de vele luchtvaartmaatschappijen die worden geraakt door het coronavirus. Steeds meer landen sluiten hun grenzen of weigeren vluchten uit onder meer Europese landen, zoals de Verenigde Staten, Turkije en Israël. Eerder besloot Air France-KLM al niet meer op China te vliegen. Bovendien is de vraag naar tickets veel minder omdat mensen niet meer met vakantie gaan.

Ook de Britse maatschappij Easyjet schrapt de komende tijd bijna alle vluchten. Door de activiteiten drastisch terug te schroeven, hopen luchtvaartmaatschappijen te snijden in de kosten.

Overheidssteun

De luchtvaartmaatschappijen roepen nationale overheden op tot financiële steun. "De Europese luchtvaart staat voor een onzekere toekomst en het is duidelijk dat gecoördineerde overheidssteun nodig is om ervoor te zorgen dat de industrie overleeft en kan blijven opereren als de crisis voorbij is", zegt topman John Lundgren van Easyjet.

Nederland en Frankrijk onderzoeken de mogelijkheden van steun aan Air France-KLM. Gisteren zei minister Hoekstra in televisieprogramma Buitenhof dat het kabinet alles gaat doen wat nodig is om KLM en Schiphol overeind te houden.