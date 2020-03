ANVR: terughalen 200.000 gestrande Nederlanders duurt nog weken

Mariët van Linschoten probeert al een paar dagen haar zoon vanuit Bali terug naar Nederland te krijgen. Ook vanochtend stond ze weer in de rij bij de omboekbalie. "Ik heb allemaal uitrijkaartjes van Schiphol in mijn auto liggen. Ik was hier gisteravond nog, toen was de balie dicht. Vanochtend dacht ik: lekker vroeg, maar nu staat er een nog langere rij."

Gisteravond kreeg ze te horen dat de vlucht die haar zoon zou hebben, op het laatste moment werd gecanceld. Als alles meezit, vliegt hij vanavond terug naar Nederland. "Maar ik hou mijn hart vast", zegt Van Linschoten. "Het gaat goed met hem, maar ik maak me heel erg zorgen. Het is zo'n bizarre situatie. Je wilt gewoon graag als gezin bij elkaar zijn nu."

'Het geld loopt er aan drie kanten uit'

De maatregelen rond het coronavirus raken de reis- en luchtvaartsector diep. Een negatief reisadvies betekent dat organisaties de reizen kosteloos moeten annuleren of moeten omboeken. Die kosten komen voor rekening van de reisorganisaties zelf.

"In de sector loopt het geld er aan drie kanten uit", zegt Oostdam van de ANVR. "We hebben geen omzet meer, want de boekingen zijn nul. We hebben veel mensen die hun reis annuleren, dat moet ook op een of andere manier worden gecompenseerd. En we hebben heel veel geld nodig om mensen in het buitenland te gaan terughalen. Dus dit houden we niet lang vol."

Dat ziet het kabinet ook, en daarom kondigde het gisteren een noodpakket aan waarmee ook de reisbranche wordt ondersteund. "Daar zijn we al hartstikke blij mee, want die maatregelen zetten echt zoden aan de dijk", zegt Oostdam. "Maar dit is voor ons een noodsituatie. We houden het misschien nog een maand of twee vol, maar dan is het wel echt klaar."