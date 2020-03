Een jaar na de aanslag in Utrecht: 'Buig niet voor wat dan ook'

Vandaag om 10.43 uur luiden de klokken van de Domtoren in Utrecht vier keer. Een ongewoon tijdstip, maar met een bijzondere reden. Elke klokslag is voor een slachtoffer van de tramaanslag op 18 maart 2019.

Een jaar geleden opende schutter Gökmen T. om 10.43 uur het vuur op passagiers in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hij wist daarna te vluchten en in de uren die volgden ontstond een klopjacht naar T. Hij werd uiteindelijk aan het begin van de avond bij een huiszoeking elders in Utrecht opgepakt.

De aanslag was in de wijk Kanaleneiland, een buurt die Karim Enahachi goed kent. Hij woont er al jaren en is er onder meer actief namens de plaatselijke moskee. Hij denkt nog dagelijks terug aan de aanslag, die naast veel verdriet ook bijzondere vriendschappen blijkt te hebben opgeleverd.

'We moesten iets doen'

Enahachi was in het UMC Utrecht voor afspraken. Al snel stond zijn telefoon roodgloeiend. Vanwege de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland - een paar dagen eerder - was er meteen angst voor een vergelijkbare daad in Kanaleneiland. Dat bleek niet het geval, maar de schok was bij Enahachi niet minder groot.

"Het was verschrikkelijk. Ik wil er niet aan terug denken. Stel je voor: je hebt een vrouw en twee kinderen. Ze gaan op reis en je hoort opeens: ze zijn alle drie overleden. Zo voelde ik me dagenlang, wekenlang. Het gevoel alsof je je gezin verliest. Ik ben heel gevoelig, zulke dingen grijpen mij ontzettend aan."