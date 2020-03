Voorverkiezingen Ohio uitgesteld vanwege coronavirus

De voorverkiezingen in de staten Florida, Arizona en Illinois van vandaag gaan vooralsnog wel door. Daarbij kiezen de Democraten of oud-vicepresident Joe Biden of senator Bernie Sanders het in november opneemt tegen president Trump.

Biden wint Washington

De voorverkiezingen in de staat Washington van vorige week zijn gewonnen door Biden. Het was een nek-aan-nekrace met Sanders en pas na bijna een week tellen is duidelijk dat de kleine voorsprong van Biden niet meer overbrugd kan worden.

Vorige week waren in zes staten voorverkiezingen. In vijf daarvan heeft Biden gewonnen.