Zzp'ers hard geraakt door coronavirus: 'Mijn buffer raakt op'.

Dat het openbare leven steeds meer stil komt te staan, heeft ook grote effecten op veel van de ruim één miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Steeds meer opdrachten worden afgezegd.

Hoewel zzp'ers in principe op hun eigen voorzieningen aangewezen zijn, bevestigen Haagse bronnen dat er een 'kanon aan maatregelen' komt voor degenen die de gevolgen merken van het coronavirus. Zo krijgen zij bijvoorbeeld makkelijker een bijstandsuitkering, ook als ze een eigen huis hebben.

De maatregelen volgen op een bewogen weekend, waarin minister Wiebes van Economische Zaken zei dat zzp'ers bewust een risico hebben genomen door niet in dienst te gaan. Hij zei daarbij wel dat het kabinet ook deze groep niet zou laten stikken. Toch zette de boodschap kwaad bloed bij zelfstandigen. "Ik heb er geen goed woord voor over", zei Maarten Post van ZZP Nederland.

Lege agenda

Voor Farid Saaidi geldt dat hij niet heeft gekozen om zelfstandig te zijn. Hij is net een jaar zzp'er. "Noodgedwongen, ik ben liever in dienst", zegt hij. Hij geeft trainingen in koffie zetten en is barista op evenementen.

"In februari begon het", zegt hij. "Toen werden de eerste beurzen afgelast, en daarna ging het als een lopend vuurtje". De komende tijd is zijn agenda leeg. "De eerstvolgende klus is in juni, maar je weet niet hoe lang dit nog duurt".