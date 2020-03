Morgen overleg kabinet met specialisten en onderwijs over openblijven scholen

Op het ministerie van Volksgezondheid overlegt het kabinet morgenmiddag met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM.

De specialisten luidden vanmiddag de noodklok, omdat ze bang zijn dat kinderen en jongeren het virus kunnen verspreiden. Premier Rutte zei deze week dat de kans dat zij dat doen kleiner is dan bij volwassenen. De specialistenfederatie dringt er bij de regering op aan de scholen per direct te sluiten.

Het kabinet gaat morgen ook overleggen met organisaties uit het onderwijs. Wat daar wordt besproken is niet bekendgemaakt, maar het ligt voor de hand dat dat gaat over de vraag of de scholen kunnen openblijven.

Geprobeerd wordt om morgen "de standpunten nader tot elkaar te brengen". Het ministerie zegt in een verklaring het zekere voor het onzekere te willen nemen, ook als dat betekent dat het openbare leven stil komt te liggen.