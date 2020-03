Federatie Medisch Specialisten: 'Sluit per direct alle scholen'

Van Benthem wijst op de situatie in Brabantse ziekenhuizen, waar code rood geldt. Dat betekent dat geplande operaties worden afgezegd, zodat het personeel zich kan richten op acute zorg voor mensen die besmet zijn.

"Dat zijn eigenlijk geen ziekenhuizen meer, dat zijn coronaklinieken geworden. Zij zitten midden in de epidemie en hebben het nu nog onder controle. Maar is dat over twee of drie weken ook nog zo?"

Het medisch personeel staat niet alleen onder grote druk, er dreigt ook een tekort aan mondkapjes en testmiddelen. "Op dit moment hebben ze in ziekenhuizen soms nog maar voorraad voor een of twee dagen, dat demotiveert de mensen ook enorm."

Goed nadenken

Het lijkt soms of er verschillende adviezen worden gegeven: moeten we nu wel of niet thuisblijven? En kan ik wel of geen bezoek ontvangen? Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden, zei gisteren in een speciale NOS-uitzending dat je nog prima een feestje kan geven, als er niet meer dan 100 mensen komen en mensen met klachten thuisblijven.

"Als wij als volk in staat zijn om het advies op te volgen om thuis te blijven als we hoesten of verkouden zijn, dan is het eigenlijk op geen enkele plek onverantwoord om te komen", zei De Gouw.

Dat lijkt dus in strijd met het advies van de Federatie Medisch Specialisten, maar is dat niet per se. In alle gevallen geldt: als je de kans op verspreiding of besmetting wil tegengaan, gebruik dan je gezonde verstand en denk goed na of het noodzakelijk is om de deur uit te gaan.

In Noord-Brabant is 'sociale onthouding' sinds deze week een overheidsmaatregel, maar in andere provincies nog niet. Toch kan het afzeggen van afspraken ook daar helpen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.