Supermarkten: er is genoeg voorraad, distributie wel flink ontregeld

De supermarkten hebben genoeg levensmiddelen op voorraad, maar de logistiek is gisteren door het hamsteren zwaar ontregeld geraakt. Dat zegt algemeen directeur René Roorda van brancheorganisatie CBL. De winkels zijn volgens hem gisteren "leeggetrokken". Het gaat nog wel een paar dagen gaat duren voor alle schappen weer helemaal zijn gevuld.

"Er zijn vandaag meer lege schappen dan gisteren", zegt Roorda. "We zijn er gisteravond en vanochtend in geslaagd de supermarkten redelijk gevuld te krijgen. Stel dat er normaal tien pastasauzen liggen, dan lagen er nu misschien acht. Maar er zijn weer ontzettend veel mensen naar de winkels gekomen."

Het CBL herhaalt dat hamsteren niet nodig is. "Er zijn voldoende voorraden van producten, het zit hem puur in de logistiek. Producten zijn niet op de juiste plek." De supermarktbranche verwacht dat het een paar dagen duurt voor de problemen zijn opgelost. "Vandaag zullen nog niet alle schappen weer gevuld zijn", zegt Roorda. "We werken met meer dan 300.000 mensen in de supermarktsector om ervoor te zorgen dat de situatie normaliseert."

On-Nederlandse toestanden

"Dit zijn on-Nederlandse toestanden", zegt Roorda, die ook van ouder supermarktpersoneel hoort dat ze dit niet eerder hebben meegemaakt.

Om het probleem met de logistiek op te lossen worden extra vrachtwagens uit andere sectoren ingezet, inclusief chauffeurs. "Wij krijgen vrachtwagens en chauffeurs aangeboden van sectoren die nu stilliggen, of voor vijftig procent werken", zegt Roorda. "We zetten alles op alles om de winkels bevoorraad te krijgen."