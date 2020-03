Deel uiterwaarden dit weekend dicht vanwege hoogwater

Een aantal uiterwaarden wordt dit weekend afgesloten voor publiek. Volgens Staatsbosbeheer is dat nodig vanwege het hoge waterpeil van de rivieren; door mensen te weren worden de dieren die de laatste droge gebieden hebben opgezocht, niet verstoord. De verwachting is dat het water na het weekend weer genoeg is gezakt en de uiterwaarden dan weer opengesteld kunnen worden. De afsluiting wordt ter plekke ook aangegeven met bordjes en posters.

Op verschillende plekken in het land is het waterpeil van de rivieren al wekenlang hoog. Zo is het niveau van de Rijn sinds eind februari door alle neerslag steeds verder gestegen. In de nacht van woensdag op donderdag leek het tij te keren, maar door nieuwe neerslag stijgt het peil van de Rijn weer.

Geen bedreiging

Ook de stand van de Maas daalt minder snel dan verwacht, maar sinds gisteren is er sprake van een langzame afname. In Midden- en Noord-Limburg doen vrijwillige dijkwachten vandaag en morgen nog inspecties, meldt Waterschap Limburg.

Zaterdag verwacht Rijkswaterstaat de hoogste waterstand van ongeveer 13.60 meter boven NAP bij Lobith. Daarna zal het peil gaan dalen. Een waterstand van dertien meter boven NAP niet uitzonderlijk in deze tijd van het jaar. Gemiddeld komt het een paar keer per jaar voor. Ook volgens Staatsbosbeheer is er geen sprake van een uitzonderlijke of bedreigende situatie.