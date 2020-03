'Kroongetuige Nabil B. opnieuw zonder advocaat'

Nabil B., de kroongetuige in het strafproces tegen de groep rond Ridouan Taghi, heeft opnieuw geen advocaten meer. Dat meldt De Telegraaf op basis van een gesprek met een familielid van B. Het is niet duidelijk waarom de twee raadslieden de kroongetuige niet meer bij willen staan. Het Openbaar Ministerie laat weten hierover geen mededelingen te doen.

Eerder werd B. vertegenwoordigd door advocaat Derk Wiersum, tot die in september vorig jaar werd vermoord. Enkele maanden later trok B.'s tweede advocaat zich terug. De identiteit van de nieuwe raadslieden is nooit vrijgegeven.

Ook de familie van Nabil B. kwam afgelopen februari zonder advocaten te zitten. De raadslieden stonden hen jarenlang bij, maar stopten na een reeks fouten met de beveiliging van zowel de familie als de raadslieden zelf tegen mogelijke wraakacties door de groep rond Ridouan Taghi.

Marengo-proces

Nabil B. speelt een cruciale rol in het Marengo-proces, de strafzaak waarbij zeventien verdachten terechtstaan voor vijf moorden en vijf pogingen daartoe. Hij maakte deel uit van Taghi's organisatie, maar na een zogeheten vergismoord kreeg hij spijt en stapte hij naar justitie.

Als kroongetuige verklaarde hij uitgebreid over de groep rondom Taghi. B.'s broer Reduan werd later, mogelijk in opdracht van Taghi, doodgeschoten.