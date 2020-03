Nieuwe behandeling voor multiresistente malaria gevonden

Het terugdringen van malaria wereldwijd is in de afgelopen vier jaar gestagneerd. In Zuidoost-Azië speelt de resistentie een rol. "Het gaat dan wel om relatief kleine cijfers", legt dokter Van der Pluijm uit. "Veruit de meeste malariagevallen zijn in Afrika. Wat hier mogelijk een grote rol speelt, is een gebrek aan financiële middelen en tekort aan aandacht voor het probleem wereldwijd."

In 2018 was 93 procent van de malariagevallen in Afrika en 3,4 procent in Zuidoost-Azië. Toch is de nieuwe medicatie belangrijk, zegt Van der Pluijm. Want het risico dat de resistente malaria zich verspreidt naar Afrika is groot en dan kunnen miljoenen mensen eraan overlijden. "Daar is het aantal besmettingen veel groter en met de resistente parasiet zou dat nog kunnen gaan toenemen."

Het verschil maken

Volgende maand starten de onderzoekers met een nieuwe studie in dertien landen, waaronder acht landen in Afrika. Volgens hen kan juist daar, waar veel kinderen malaria krijgen, de nieuwe behandeling een groot verschil maken.

Van een resistente malariaparasiet is daar nog geen sprake. "Er wordt getest of het middel net zo goed werkt als het oude en of de bijwerkingen verminderd kunnen worden." In totaal krijgen 5000 patiënten met malaria het nieuwe middel toegediend.

Nieuwe medicijnen

De onderzoekers hebben een farmaceutisch bedrijf gevonden dat de nieuwe behandeling wil produceren. Indien de overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie beslissen om de medicatie in te zetten, kan die op korte termijn op grote schaal beschikbaar zijn.

Malaria wordt nu wereldwijd behandeld met een combinatie van twee medicijnen, maar in Zuidoost-Azië is dat dus steeds minder effectief. De nieuwe behandeling is een combinatie van drie bestaande medicijnen.

Het combineren van bestaande medicijnen bleek eerder ook te werken bij tuberculose en hiv-infecties. Nieuwe medicijnen worden in de komende vijf jaar niet op de markt verwacht.