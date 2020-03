23 jaar cel voor Hollywood-producent Harvey Weinstein

Naast de zes vrouwen die in de zaak tegen Weinstein hebben getuigd, waren ook de verslaggevers Jodi Kantor en Megan Twohey van The New York Times in de zaal. Zij hebben onafhankelijk van New Yorker-journalist Ronan Farrow de zaak aan het rollen gebracht.

'Sterven in de cel'

Twee weken geleden werd Weinstein vrijgesproken van enkele zwaardere aanklachten, die hem een levenslange gevangenisstraf hadden kunnen opleveren. Zo werd hij ervan beschuldigd dat hij een serieverkrachter is en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting met voorbedachten rade, met gebruik van extreem geweld of een wapen.

Zijn advocaten hadden aangedrongen op de minimale straf, vijf jaar, en benadrukten dat hij bij een langere celstraf waarschijnlijk in de gevangenis zal sterven. Daarbij wezen ze erop dat hij veel liefdadigheidswerk heeft gedaan. "Zijn levensverhaal, zijn prestaties en zijn worstelingen zijn simpelweg buitengewoon. Die moeten niet in de wind worden geslagen vanwege een juryuitspraak."

Als Weinstein inderdaad in beroep gaat tegen de uitspraak, zoals dus wordt verwacht, heeft hij 30 dagen de tijd om dat kenbaar te maken. Overigens wordt hij sinds begin dit jaar in Los Angeles ook beschuldigd van seksueel wangedrag, door twee vrouwen die zeggen dat ze in 2013 door hem zijn aangerand.