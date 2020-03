Corona-overzicht: verbod op evenementen in Brabant en vierde dode in Nederland

Het RIVM kwam ook met nieuwe cijfers over de besmettingen in Nederland. Er is een vierde Nederlandse dode bevestigd. Het is onbekend of het om een man of vrouw gaat. Wel is duidelijk dat de patiënt van 78 een kwetsbare gezondheid had.

Daarnaast zijn er 61 nieuwe besmettingsgevallen bijgekomen. In totaal zijn er in Nederland nu 382 besmettingen. Daarvan zijn 161 patiënten besmet geraakt in het buitenland. Van de overige gevallen is de bron onbekend of het onderzoek nog gaande.

Tussen 6 en 9 maart heeft het RIVM een steekproef gedaan onder 1097 zorgmedewerkers in Brabantse ziekenhuizen. Daaruit is gebleken dat 4 procent van de ziekenhuismedewerkers besmet is met het coronavirus.

Aangescherpt reisadvies Italië

Maandag maakte de Italiaanse premier Conte bekend dat de noodmaatregelen die al golden voor het noorden van het land, worden uitgebreid naar de rest van Italië. Reizen tussen gemeenten mag alleen als het strikt noodzakelijk is en mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Universiteiten, scholen, zwembaden, theaters, kroegen en discotheken zijn dicht. Ook zijn publieke bijeenkomsten als begrafenissen en bruiloften verboden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië dan ook aangescherpt: voor delen in het noorden van het land blijft code rood gelden (niet reizen), in de rest van het land geldt nu code oranje: alleen noodzakelijke reizen.