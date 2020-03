Defensie-medewerkers mogen werkelijke schade chroom-6 claimen

Vier voormalige onderhoudsmonteurs van defensie kunnen de werkelijk geleden schade gaan claimen die zij hebben opgelopen door blootstelling aan het giftige chroom-6. Tot nu toe hield defensie het bij een compensatieregeling met maximale bedragen van 5000 tot 40.000 euro. Daarnaast was er de mogelijkheid van een schadevergoeding van hoogstens 3850 euro .

Vandaag heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald dat de vier daarbovenop bij de rechter hogere schadevergoedingen kunnen eisen. Daarbij gaat het volgens hun advocaat Rob Bedaux om kostenposten als het jaarlijks moeten aanspreken van het eigen risico, het inhuren van medisch adviseurs en het niet meer kunnen werken in de tuin. De exacte hoogte van de vergoedingen moet nog bij de rechter worden vastgesteld. Eerder had de rechtbank in Maastricht de ex-ambtenaren niet ontvankelijk verklaard.

Kankerverwekkend

De vier werkten tussen 1984 en 2006 op NAVO-bases in Nederland, waar zij bij onder meer schuurwerkzaamheden werden blootgesteld aan kankerverwekkende chroom-6-verf. Defensie erkent dat zij mogelijk daardoor ziek zijn geworden, dat zij onvoldoende zijn beschermd en niet zijn ingelicht over de gezondheidsrisico's.

De oud-medewerkers hebben daarvoor recent ook compensatie gekregen, afhankelijk van de aard van hun persoonlijke klachten. Maar daar wilde het ministerie het bij laten, in lijn met de standaard-regeling die was afgesproken na een onderzoeksrapport van het RIVM over de kwestie.

Op een ander belangrijk punt ving advocaat Bedaux echter bot: er komt geen collectieve schadevergoeding voor een grote groep die buiten de defensie-criteria vallen en dus tot nu toe geen enkele vergoeding kunnen claimen. Een stichting die Bedaux vertegenwoordigt, had dat gevraagd. Maar het hof vindt dat niet van alle betrokkenen vaststaat dat ze in dezelfde mate zijn blootgesteld aan chroom-6.