Gedupeerden chroom-6 niet ontvankelijk verklaard

De rechtbank in Maastricht heeft de zaak over het schadelijke chroom-6 niet ontvankelijk verklaard. Volgens de advocaat van de gedupeerden vindt de rechter dat de kwestie bij de bestuursrechter had moeten worden aangekaart, omdat het hier gaat over ambtenaren.

Advocaat Rob Bedaux vertegenwoordigt een groep van ongeveer honderd oud-medewerkers van Defensie. Zij werden bij verfwerkzaamheden in Limburg blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Volgens Bedaux zijn 111 oud-Defensiemedewerkers daardoor overleden. Duizend anderen werden ernstig ziek.

Bedaux noemt de beslissing van de rechtbank "teleurstellend". Hij bekijkt nu of hij in beroep gaat tegen de uitspraak of dat hij het ministerie via een bestuursrechtelijk proces wil aanpakken.

Coulance

De zaak rond chroom-6 duurt al jaren. In 2015 stelde Defensie een coulance-regeling in, zonder daarmee schuld te erkennen. Oud-medewerkers die ziek zijn, kunnen een bedrag tussen de 3000 en 15.000 euro krijgen. Ruim 200 mensen hebben tot nu toe zo'n uitkering ontvangen.

Bedaux had smartengeld van minstens 9000 euro geƫist voor mensen die buiten die coulanceregeling vallen.