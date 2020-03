'Zeven dagen van sociale onthouding' in Brabant, grote evenementen geschrapt

De drie veiligheidsregio's in Noord- Brabant hebben besloten de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met komende maandag. Handen schudden blijft uit den boze en het advies luidt geen nieuwe sociale contacten aan te gaan en terughoudend te zijn met de contacten die er al zijn.

"Zeven dagen van sociale onthouding moet toch mogelijk zijn en is nodig om het virus een halt toe te roepen", zei burgemeester Weterings van Tilburg.

Grote evenementen in de provincie worden afgelast. Het gaat om onder meer festivals, concerten en een carnavalsoptocht in Oosterhout. Een grote beurs op de TU Eindhoven is stopgezet.

Kijk hieronder naar de persconferentie waar de maatregelen werden aangekondigd: