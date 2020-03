Europese beurzen onderuit door coronavirus en lage olieprijs, maar waarom?

Paniek op de beurzen vandaag. De Amsterdamse AEX opende vanochtend, net als veel Europese beurzen, drastisch lager. En de olieprijs kelderde omdat Saudi-Arabië de oliekraan wagenwijd openzette. Wat is er aan de hand? En wat gaan gewone burgers ervan merken?

"Het wordt een bloedrode dag en het houdt ook niet zomaar op", zegt Jos Versteeg, analist van InsingerGillissen. Ook oud-topman van Robeco, Jaap van Duijn, is somber. "We zien de angst voor de waarschijnlijkheid dat de wereld in een nieuwe recessie gaat belanden."

Waarom dalen de beurzen zo hard?

"We zitten met twee problemen tegelijk", zegt analist Jos Versteeg. "Er is paniek om het coronavirus, en daar komt nu bij dat Saudi-Arabië de oliekraan openzet. Hierdoor hebben we te maken met de meest extreme olieprijsdaling in zeker twintig jaar." Veel banken en beleggers, ook Nederlandse, hebben geld geïnvesteerd in de olie-industrie. En voor die investeringen wordt nu gevreesd.

Voormalig Robeco-topman Jaap Van Duijn wijst op de timing van de problemen met het coronavirus én de olieprijs. "Al twee jaar stagneert de wereldhandel en daar komt nu deze klap overheen. Er is minder aanbod, door de sterke beperkingen en invoer uit China, en er is minder vraag van consumenten."

"De daling van vandaag weerspiegelt een reële ontwikkeling omdat de aanvoer vanuit China stopt en met name de bedrijven in de energiesector, zoals de oliebedrijven, heel zwaar getroffen worden", zegt professor Dirk Bezemer van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat gaan burgers ervan merken?

"Het zal een grote klap zijn voor het bedrijfsleven, maar in zekere mate ook voor de burger", denkt Bezemer. "Aan vlees en zuivel hebben we waarschijnlijk geen gebrek, maar er zullen wel bepaalde tekorten aan producten komen. Wat belangrijk is, is dat er goed gecommuniceerd gaat worden vanuit de overheid en dat de bevolking rustig blijft en niet gaat hamsteren."

Een klein lichtpuntje: door de lage olieprijs wordt brandstof aan de pomp goedkoper. Maar dat is dan ook meteen het enige voordeel.

Hoe uniek is deze crisis?

"Ik zou het niet echt vergelijken met eerdere crises", zegt Bezemer. "Bij eerdere pandemieën konden de economieën veel meer hebben. De kredietcrisis van 2007 heeft enorme schade aangericht. De meeste economieën zijn hier nog niet van hersteld, waardoor de impact nu groot is."

Hoe herken je het coronavirus? Dat zie je in deze video: