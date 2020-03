Mexicaanse vrouwen in opstand, 'Hij stak me met een ijspriem, tot vier keer toe'

Carmen Sánchez werd zelf slachtoffer van het Mexicaanse machogeweld. De eerste keer dat ze haar man durfde te vertellen dat ze wilde scheiden, stak hij haar met een ijspriem, tot vier keer toe. Toen ze vijf jaar later de scheiding doorzette, gooide hij zuur over haar gezicht en lichaam. "Je zult nooit meer met een andere man zijn", zei hij.

Carmen overleefde de aanslag ternauwernood en lag maanden in het ziekenhuis. Toen ze zichzelf voor het eerst in de spiegel zag, moest ze huilen. "Het was een trauma. Mijn gezicht was gewoon gesmolten. Ik wilde zo niet verder leven", vertelt ze.

Ondergedoken

Pas een jaar later ging ze weer naar buiten. Omdat het moest: ze had geen inkomen meer en kreeg geen hulp van de overheid. "In het begin verborg ik mijn gezicht onder doeken en deed ik een grote zonnebril op."

Inmiddels heeft Carmen 57 operaties ondergaan en talloze dermatologische behandelingen. Ze komt strijdbaar over. "Het is niet rechtvaardig dat ik met mijn twee dochters ben ondergedoken omdat mijn ex-man nog altijd vrij rondloopt", zegt ze. Ze geeft de politie en het Openbaar Ministerie de schuld en zet alles op alles om haar ex de gevangenis in te krijgen. "Maar Justitie in Mexico werkt niet, en daarom zoek ik nu gerechtigheid bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens."

Dit soort verhalen zijn de norm in Mexico. Dat verklaart de woede-uitbarsting onder Mexicaanse vrouwen. Vandaag gaan ze protesteren, morgen staken ze. "We willen niet langer worden verkracht, geslagen, vermoord", zegt Carmen. "We eisen gewoon gerechtigheid."