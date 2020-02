Geweld tegen vrouwen leidt tot woede in 'femicidestaat' Mexico

Op Valentijnsdag is in een aantal Mexicaanse steden geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. Het grootste protest was in Mexico-Stad, waar een paar honderd mensen op de been waren.

In de Mexicaanse stad is ook het presidentieel paleis beschilderd met het woord 'femicidestaat', wat verwijst naar de vele vrouwenmoorden die worden gepleegd in het Midden-Amerikaanse land. Ook waren er wat botsingen met de politie.

Verminkt lijk in de krant

Aanleiding was de moord op de 25-jarige Ingrid Escamilla en de publicatie van foto's van haar verminkte lijk in een krant en op sociale media.

Door de foto's opnieuw te publiceren, maakten ze Ingrid opnieuw slachtoffer, zegt een van de demonstranten: