Ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies Noord-Italië aan

Het ministerie komt met het verscherpte reisadvies na vergaande maatregelen van de Italiaanse regering om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot zeker 3 april mogen mensen Lombardije en veertien andere noordelijke provincies alleen maar in of uit als dat noodzakelijk is. Onder andere Milaan en Venetië zijn onderdeel van het quarantainegebied.

In dat gebied sluiten zwembaden, musea, bioscopen, skiresorts en sportscholen hun deuren. Restaurants en cafés zijn alleen overdag open, trouwerijen en begrafenissen gaan niet door en burgers wordt aangeraden om minstens een meter afstand van elkaar te houden. De noodmaatregelen treffen zo'n 16 miljoen Italianen, een kwart van de bevolking.

Verzekering

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlandse toeristen die al in de quarantainegebieden zijn om te vertrekken, "in lijn met aanwijzingen van de Italiaanse autoriteiten". Volgens Buitenlandse Zaken kan het verkeer te maken krijgen met oponthoud.

In het algemeen geldt dat toeristen die toch naar 'code rood-gebieden' afreizen mogelijk niet verzekerd zijn. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond zette hier een aantal vragen op een rij die verzekeraars de afgelopen dagen binnenkregen.

Wie twijfelt over zijn verzekering, wordt geadviseerd contact op te nemen met de reisverzekeraar. Er zijn namelijk gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden dekking bieden voor risicogebieden. Wie al in het gebied was voordat het reisadvies werd aangepast van oranje naar rood, is volgens het verbond nog wel verzekerd.

Annuleren

De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn overigens niet bindend. Het ministerie benadrukt dat reizigers en hun eventuele reisorganisatie zelf bepalen of een vakantie doorgaat of niet.

Vakantiegangers kunnen hun reis wel kosteloos annuleren bij een negatief (rood) reisadvies. Bij een 'oranje' reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) ligt dat iets anders, legt ANVR uit. Dan kunnen reizigers het beste contact opnemen met hun reisorganisatie om te bekijken of de reis moet worden aangepast of geannuleerd.