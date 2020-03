Quarantainemaatregelen voor kwart van Italiaanse bevolking vanwege coronavirus

In het noorden van Italië mogen zo'n zestien miljoen mensen zich niet zonder goede reden verplaatsen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft premier Conte bekendgemaakt in een zeldzame nachtelijke persconferentie. De stap, die een kwart van de Italiaanse bevolking treft, is de meest vergaande die een regering buiten China heeft genomen vanwege het virus.

De noodmaatregelen gelden tot zeker 3 april voor de regio Lombardije en veertien provincies in het noorden van het land. De belangrijkste stad van het noorden, Milaan, hoort ook bij het gebied, net als toeristenbestemming Venetië.

"We staan hier voor een noodsituatie, een nationale noodsituatie", zei Conte bij de aankondiging van het decreet waarin de maatregelen staan. Hij sprak van "zeer rigoureuze" maatregelen, maar noemde die noodzakelijk om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Laatste treinen

Zwembaden, musea en sportscholen sluiten hun deuren en in restaurants en cafés moeten mensen een meter afstand houden van elkaar. Ook begrafenissen en culturele evenementen gaan niet door. Mensen met koorts mogen hun huis niet verlaten, ongeacht of ze zijn getest op het coronavirus.

Delen van het plan lekten eerder al uit, maar tot nu was het niet zeker of de maatregelen echt werden ingevoerd. Na het uitlekken van de plannen namen sommigen al het zekere voor het onzekere: op het treinstation van Milaan probeerden mensen zaterdagavond laat nog de laatste treinen richting andere regio's te halen, sommige zonder kaartje.

Italië heeft gisteren de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd sinds het virus daar uitbrak. Bijna 6000 Italianen zijn nu besmet. Van hen zijn er 233 overleden. Eerder plaatste Italië al een aantal dorpen in Lombardije en Veneto in quarantaine. Die troffen zo'n 50.000 mensen.