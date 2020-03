Aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt met 60 naar 188

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is in een dag opgelopen van 128 naar 188, heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat betekent dat er 60 besmettingen zijn bij gekomen.

In Noord-Brabant zijn de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld: 26. Inwoners van die provincie met lichte gezondheidsklachten is geadviseerd thuis te blijven. Reden voor de oproep is dat hier de besmettingsbron relatief vaak onbekend is.

De GGD en het RIVM doen er onderzoek naar. Ze verwachten dat ze daar begin komende week meer over kunnen zeggen.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest, de meesten in Noord-Italië. 47 mensen hebben het virus opgelopen via een andere besmette patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe ze besmet zijn geraakt.