Poolse president spekt kas publieke omroep 'om verkiezingen te winnen'

De Poolse president Duda is akkoord gegaan met een wet waarin honderden miljoenen euro's worden uitgetrokken voor de publieke omroep. Die is op de hand van de rechts-nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Het gaat om bijna 2 miljard zloty, omgerekend zo'n 450 miljoen euro. Critici zeggen dat Duda met het geld zijn eigen verkiezingscampagne financiert. Over twee maanden zijn in Polen presidentsverkiezingen en Duda gaat voor zijn tweede termijn. In de peilingen gaat hij aan kop.

De oppositie had opgeroepen om het geld te besteden aan behandelingen tegen kanker. Maar volgens regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid is de subsidie nodig omdat de verliezen van de publieke omroep door niemand anders wordt gedekt.

Te kritisch

Vier jaar geleden ging president Duda akkoord met een wet die de regering meer mogelijkheden geeft om in te grijpen bij de publieke omroep. Niet lang daarna moest de hoofdredactie vertrekken en werden kritische journalisten de laan uitgestuurd. PiS noemde de omroep destijds te kritisch, niet onafhankelijk en te weinig vaderlandslievend.

Met name de publieke televisiezender TVP wordt gezien als propagandakanaal van de regering. PiS gebruikt het station voor positieve berichten over het regeringsbeleid en om tegenstanders zwart te maken.